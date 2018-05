Tres amenazas de bomba pusieron en alerta a establecimientos universitarios

En el caso de la UNCo ocurrió minutos antes de las 15. Un inesperado llamado telefónico al Departamento de Alumnos advirtió sobre la presencia de una supuesta bomba en el edificio. El mensaje fue muy escueto: "Facultad de Humanidades, en media hora va a estallar una bomba".

Fue ahí cuando las autoridades de la universidad dieron aviso a la Policía Federal y comenzaron a evacuar el lugar en forma preventiva, siguiendo el protocolo establecido para estos casos.

Según indicó la decana de Humanidades Beatriz Gentile, tanto el alumnado como los docentes y trabajadores de la facultad se retiraron con tranquilidad hasta Avenida Argentina y actuaron en forma correcta durante el operativo coordinado por la Policía y Bomberos.

Ya a las 16.30 quedó constatado que se trató de una "falsa alarma" y que no había explosivos dentro de las dependencias. No obstante, las clases quedaron suspendidas.

Gentile remarcó que no es común que se den este tipo de episodios en la UNCo. Deslizó la posibilidad de que el llamada haya sido una "broma de mal gusto" y agregó que se enteró que en el día de hoy otros establecimientos escolares vivieron situaciones parecidas.

Dos amenazas en el IFES

La de la Facultad de Humanidades fue, sin embargo, la tercera de las amenazas recibidas en el día. La primera ocurrió en el terciario IFES ubicado en JJ. Lastra al 5600.

Según detalló el jefe de cuartel de Bomberos, comisario Pablo Herbalejo, allí realizaron la primera intervención a las 9.30. Cuando llegaron, el lugar ya había sido evacuado por la policía. Hicieron la correspondiente búsqueda de explosivos y no encontraron nada.

Pero el operativo no terminó allí ya que de inmediato debieron trasladarse a la otra sede del IFES, ubicada en Santa Fe 355, donde también se recibió una amenaza de bomba. "Se realizó el mismo procedimiento, también con resultados negativos", confirmó Herbalejo a LM Neuquén.

Una vez que se constató la ausencia de explosivos en el lugar, la actividad continuó con normalidad.

