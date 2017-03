Tres días más de paro y el sábado deciden si continúa

Ayer, los secretarios generales del sindicato determinaron que el reclamo continuará con 72 horas de paro y asambleas hasta el viernes 31 de marzo. Esa moción se impuso por 1209 votos, repartidos entre todas las seccionales. En segundo lugar quedó la propuesta de seguir sin clases hasta el 6 de abril, con 997 adhesiones. También hubo planteos con menor respaldo de continuar hasta el martes 4 o por tiempo indeterminado.

Guagliardo remarcó que, más allá de las diferencias sobre la cantidad de días, en todas las asambleas de ATEN “la decisión unánime fue darle continuidad al paro” y rechazar la oferta salarial del jueves pasado.

Indicó que la última propuesta del Gobierno no conformó a los docentes “por ser insuficiente, porque la fórmula de cálculo del Índice de Precios o IPC no es aceptada y por el no reconocimiento de la deuda salarial que tiene la Provincia con nuestro sector desde 2016”.

Para mañana el gremio convocó a “una gran Marcha de los Guardapolvos”, que partirá desde el noreste y el oeste de la ciudad. A las 8:30 se hará un acto frente a Textil Neuquén, en la Ruta 7, donde los docentes darán su respaldo a las obreras que quedaron sin empleo por el vaciamiento de la fábrica. En simultáneo, habrá una concentración en el acceso al aeropuerto, sobre Ruta 22. Luego, ambas columnas confluirán en la Casa de Gobierno.

“Estamos invitando a toda la comunidad y a las organizaciones sociales a que participen de esta marcha y a todos los que estén preocupados por que este conflicto se resuelva”, recalcó el titular de ATEN.

Por la tarde, a las 18, se hará otro acto en la destilería de Plaza Huincul, para recordar el violento desalojo de una protesta docente en 2006, a cargo de supuestos obreros de la construcción, entre los que se identificó a punteros del MPN. La causa judicial por ese ataque se conoció como “Cascos amarillos”.

Guagliardo planteó que esperan una nueva propuesta salarial del Gobierno antes de que termine la semana, para no empezar el mes de abril con huelga. “El plenario va a ser el sábado y ojalá que el gobernador (Omar) Gutiérrez responda, porque hubo unanimidad en el rechazo a la propuesta y si no se votará la continuidad de las medidas”, remarcó.

Masiva: ATEN convocó para mañana a las 8:30 a una “gran Marcha de Guardapolvos”.

Anunciaron paro el 4 de abril

El próximo martes 4 de abril, ATEN hará un paro para exigir “justicia completa” al cumplirse 10 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba. El profesor murió de un disparo por la espalda, durante un intento de corte de ruta del gremio en 2007. Marcelo Guagliardo indicó que se prevé un acto en Arroyito, sobre la Ruta 22, donde se produjo la muerte del docente, seguido de una convocatoria más amplia en esta ciudad.

Marzo de ofertas y rechazos

6 al 10 Paro por 72 horas

Así se inició el ciclo lectivo. Se rechazó la propuesta de atar los salarios al índice de precios.

13 al 17 ATEN sin medidas de fuerza

El Gobierno reiteró la oferta anterior y sumó $515. Fue rechazada. Se votó seguir el paro.

20 al 24 Sin clases toda la semana

Hubo una oferta salarial similar a la anterior, más $3 mil de suma fija en cuotas. Se rechazó.

27 al 31 Asambleas por el paro

La medida concluye hoy y votaron extenderla otras 72 horas. El fin de semana definirán.