Tres videos para celebrar el cumpleaños de Britney Spears

Una de las producciones más aclamadas de Britney Spears. La edición del video de Toxic es increíble y marcó un antes y un después en la historia de los videos musicales. En YouTube tiene más de 483 millones de visualizaciones.

¿Cómo celebra su cumpleaños Britney Spears?

Este nuevo cumpleaños, Britney Spears lo celebra junto a su actual pareja Sam Asghari, con quien comparitió una serie de fotografías en su cuenta en Instagram para celebrar este nuevo onomástico:

Desde el año 2009 la intérprete de éxitos como “¡Oops!...I Did It Again” fue declara incapaz de hacerse cargo de ella, por lo que vive bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, por lo que no puede tomar ninguna decisión sin supervisión.

Aunque Britney Spears sigue generando ingresos millonarios, con nuevos hits musicales y un show en Las Vegas, recibe apenas 1.500 dólares semanales para sus gastos personales. Su tutela es costosa: Britney debe invertir 1,1 millones de dólares anuales para el pago de abogados y el sueldo de 100 mil dólares de su padre.

Esa suerte de prisión domiciliaria que pesa sobre ella hace más de una década motivó a los fans a crear un movimiento por su liberación. Con el hashtag Free Britney, iniciaron una campaña que demuestra que la cantante ya dio muestras sobradas de su recuperación y que tiene la capacidad de hacerse otra vez cargo de su vida.