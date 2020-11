Trucos: respondé chats en WhatsApp sin aparecer "en línea"

En tiempos de pandemia, WhatsApp ha ampliado su utilidad y ha servido para estudiar, laburar y para el ocio también. En cualquier terreno para el que utilicemos la app, no siempre queremos que nuestros contactos nos vean "en línea" . El real problema es que WhatsApp no ha desarrollado hasta ahora ninguna función que permita bloquear eso.

Hace tiempo, WhatsApp innovó para usuarios al permitir que bloqueemos de nuestra app la última hora de conexión. Pero el "en línea" sigue vigente y no te permite mantenerte oculto mientras navegás por los chats o los respondés.

Hay par de trucos para no aparecer "en línea" cuando estás dentro de la WhatsApp y en LM Neuquén te los enseñamos para quitarte ese dolor de cabeza:

- Hay una app externa llamada Lectura Privada de WhatsApp, disponible en las tiendas de descarga, tanto de usuarios del sistema operativo Android, de Google; como de iOS, de Apple:

Lectura Privada de WhatsApp.jpg

- Ponele que no tenés espacio para una app más, o sencillamente no querés instalar nada más y ya fue. Hay otra forma: Andá a la configuración de tu celu, activá el Modo Avión, entrá a WhatsApp, respondé los chat que deseas, salí y volvé a desactivar el Modo Avión. No habrá ni rastro para los demás contactos.

WhatsApp prepara la función de "Leer más tarde"

La última novedad sobre la que trabajan los ingenieros de la app es una función esperada por muchos usuarios de WhatsApp. Se espera que la próxima actualización gratuita, cuenten con el denominado "Leer más tarde", ideal para quienes no tienen siempre el tiempo disponible que amerita responder todos los chats en tiempo real.

Al marcar "Leer más tarde" en un chat de WahtsApp, no recibirá más notificaciones de ese usuario así le siga escribiendo. Esto resulta muy atractivo para quienes no pueden responder por temas de laburo o estudio y decidan posponer esa conversación sin interrupciones pero sin tener que apagar las notificaciones generales de la app.

Todavía no hay precisión sobre cuándo estará disponible la nueva función, pero estiman que estará lista para la próxima actualización de WhatsApp.