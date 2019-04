Trump amenaza ahora a México por el tráfico de drogas

Estados unidos. El presidente Donald Trump dijo ayer que dará a México un año de plazo para frenar el flujo de drogas que entran a su país por la frontera y que si no lo hace, impondrá aranceles a sus automóviles, lo que supone una retirada de su amenaza de cerrar de inmediato la zona limítrofe. “Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o no paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera”, afirmó Trump a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca.