Trump califica de "odiadores" a los que quieren enjuiciarlo

“Pese a que el Informe Mueller en primer lugar no debería haber sido autorizado y a que fue escrito de la manera más desagradable por 13 (18) demócratas enojados que son verdaderos odiadores de Trump, incluido el conflictivo Bob Mueller, el resultado final es No hubo Colusión, No hubo Obstrucción”, aseguró el mandatario en Twiiter.