Trump contraatacó por Twitter

Washington.- El flamante presidente estadounidense, Donald Trump, respondió en Twitter a las multitudinarias marchas en su contra celebradas en muchas ciudades del país y escribió: “Vi las protestas, pero bajo la impresión de que acabamos de tener una elección. ¿Por qué esas personas no votaron?”, sostuvo Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que también cuenta con la oficial asignada al presidente (@POTUS).

Trump señaló en su tuit que las celebridades que arroparon y asistieron a esas marchas, entre ellas las cantantes Madonna y Alicia Keys, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd y América Ferrera, y el cineasta Michael Moore, “dañaron gravemente la causa”.

No obstante, en otro tuit posterior, Trump bajó el tono y enfatizó que “las protestas pacíficas son un sello distintivo” de la democracia estadounidense. “Aunque no esté siempre de acuerdo, reconozco los derechos de las personas a expresar sus puntos de vista”, añadió el mandatario.

La Marcha de las Mujeres se celebró para enviar un mensaje de resistencia contra la presidencia de Trump en 670 ciudades del país, con una asistencia de más de un millón de personas en total, y en otras 70 de todo el mundo.

La que tuvo lugar en Washington superó todas las expectativas, con más de medio millón de manifestantes, y se convirtió en una de las concentraciones más masivas vividas nunca en la capital estadounidense.

Sin cifras oficiales para comparar, los datos del metro de Washington sí muestran que hubo muchos más usuarios durante la mañana del sábado para acudir a la marcha que los que viajaron en ese transporte el viernes para asistir a la investidura de Trump, en su ingreso a la Casa Blanca.

¿Hillary lo agarró in fraganti a Bill?

La ex candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, pasó un momento incómodo en la toma de posesión de su rival en las elecciones. La versión con la que especulan los medios es que su esposo, Bill Clinton, miraba fijamente a la primera dama, Melanie Trump, aunque no se sabe la dirección exacta ni a quién estaba mirando el ex mandatario, mundialmente conocido por su condición de mujeriego (la ex becaria Mónica Lewinsky puede dar fe de ello). Lo que se vio y se viralizó fue la reacción de Hillary, quien le clavó los ojos a su esposo, quien reaccionó de una manera temerosa.