Trump cree que la Justicia no lo apoyará

"El caso es que es difícil. Tengo los mejores abogados para ello, pero me dicen que es muy difícil hacer algo", admitió el republicano en una entrevista telefónica con Fox News, en la que se mostró consternado ante este nuevo obstáculo en su plan para revocar los resultados electorales que le concedieron la victoria a su adversario demócrata Joe Biden.

El neoyorquino indicó que su intención era concentrar todas sus cuestiones en "una hermosa y enorme demanda gracias a las tremendas pruebas (de fraude)". "Me dicen los abogados que no tengo caso. Como presidente de Estados Unidos, me dicen que no tengo caso. ¿Qué clase de sistema judicial es este?", lamentó aunque aseguró que seguirá insistiendo.