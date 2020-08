"Trump derribará la democracia con tal de ser reelegido"

Durante un fuerte discurso en apoyo al candidato demócrata Joe Biden, el ex presidente estadounidense Barak Obama advirtió que el mandatario Donald Trump está dispuesto a "derribar" la democracia con tal de ser reelegido. Lo acusó también de no tomarse el cargo en serio, de ser responsable por la catástrofe del coronavirus en ese país, y de usar la Casa Blanca como un "reality show".

Obama dijo que Trump "no demostró ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un "reality show" más, que puede usar para "obtener la atención que ansía", y lo sindicó como un funcionario que "no se ha adaptado al trabajo porque no puede". "Las consecuencias de ese fracaso son graves: más de 170 mil estadounidenses muertos por COVID-19", sentenció. Las críticas del ex jefe Estado y premio Nobel de la Paz a su sucesor fueron hechas en la Convención del Partido Demócrata desde la ciudad de Filadelfia y fueron en respuesta al exagerado discurso de Trump, quien días atrás afirmó que si Biden ganaba Estados Unidos se convertiría en Venezuela.