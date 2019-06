Trump estuvo a 10 minutos de atacar Irán

“Lo pensé por un segundo y dije, ‘derribaron un avión no tripulado, un dron y acá estamos, sentados con 150 personas muertas probablemente media hora después de que yo dijera adelante’. Y no me gustó. No pensé que fuera proporcional”, justificó Trump, en una entrevista con la cadena NBC. La noticia del ataque que nunca ocurrió había sido develada por The New York Times, y fue confirmada por el propio Trump, ayer, en Twitter. Una nueva guerra quedó a solo “10 minutos”, según su propio relato acerca de cómo cambió su decisión para responder a Teherán por el dron espía RQ-4A Global Hawk derribado esta semana por la Guardia Revolucionaria iraní. Según Washington, el dron volaba sobre aguas internacionales. Según Teherán, en territorio iraní.