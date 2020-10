Trump podría volver este lunes a trabajar en la Casa Blanca

El equipo de Conley agregó que los "signos vitales de Trump son estables" y que no se quejó de falta de aliento. También, se precisó que el líder republicano sigue tomando el medicamento antiviral remdesivir después de completar su segunda ronda de medicamentos, el sábado por la noche, Ese mismo día, sus niveles de oxígeno se redujeron a alrededor del "93 por ciento" y luego, aumentaron de nuevo. "Ahora, están al 98 por ciento", señaló Conley y añadió que el mandatario está "arriba y dando vueltas por su habitación".

trump helicoptero.jpg

El sábado, Trump compartió un mensaje grabado desde el Walter Reed Military Center, donde está hospitalizado por coronavirus. "Cuando vine aquí, no me sentía tan bien pero ahora, me siento mucho mejor y están trabajando duro para que pueda volver. Estoy bien, no se sabe si será así en el próximo período de tiempo. Esa es la verdadera prueba y veremos qué pasa en estos días", comentó.

Luego, explicó que se enfermó porque no quiso reducir su agenda pública: "No tuve opción porque no quise apartarme. Me dieron la alternativa de quedarme en la Casa Blanca, encerrado, sin salir, sin siquiera ir al Salón Oval. Pero no puedo hacer eso, tenía que estar afuera. Esto es Estados Unidos, el país más grande del mundo, el más poderoso del mundo. Tengo que enfrentar los problemas, como líder tengo que confrontarlos".