Trump volvió a la Casa Blanca: "No le tengan miedo al COVID"

En medio de una fuerte polémica entre los expertos médicos que aseguran que no es adecuado dar el alta tan pronto a una persona que ha sufrido coronavirus, Trump partió desde el hospital Walter Reed, en Bethesda, en el helicóptero Marine One, rumbo a la Casa Blanca luego de estar internado desde el viernes.

Con barbijo, Trump levantó el dedo en señal de que todo estaba bien y no hizo declaraciones. “Estaré de regreso en la campaña pronto!!, tuiteó Trump minutos antes de salir. “Las noticias falsas solo muestran encuestas falsas”, agregó, en referencia a los datos que marcan que ha caído en los sondeos en los últimos días, algunos que lo llegan a mostrar hasta 14 puntos debajo de su rival Joe Biden.

Al contrario, Trump retuiteó un artículo del NY Post que decía: “Si el presidente vuelve a la campaña, será un héroe invencible, que no solo sobrevivió a cada truco sucio de los demócratas sino también al virus chino. Mostrará que Estados Unidos no tendrá que tener más miedo”.

El mismo había anunciado ayer su alta más temprano. “Dejaré el gran hospital Walter Reed hoy a las 6.30 pm. Me siento muy bien!”, publicó. Y luego agregó: “No tengan miedo del Covid. No dejen que el coronavirus te domine”, tuiteó. Y continuó: “Hemos desarrollado, bajo la administración Trump, grandes drogas y conocimiento. Me siento mejor que hace 20 años”. El alta tan temprana del presidente sorprende a los expertos en esta enfermedad, porque aún se estima que Trump (74), es un paciente de riesgo y transita el período más peligroso de vulnerabilidad.