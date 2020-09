TSJ cruzó a los defensores: "La justicia es impostergable"

El comunicado oficial dado a conocer este lunes llegó tras el polémico pedido desde varios miembros del Ministerio Público de la Defensa , acerca de limitar el horario de audiencias, en pos de su organización familiar y laboral . Cabe recordar que en un intento por ponerse al día con las audiencias que sufrieron dilaciones a raíz de la pandemia y las medidas de fuerza establecidas por el Sindicato de los Empleados Judiciales (Sejun), desde la Oficina Judicial vienen fijando instancias (que se desarrollan mediante Zoom, en su mayoría) en un horario extendido que no era habitual anteriormente.

“Si bien somos funcionarios/as que ejercemos nuestra labor sin una delimitación horaria, y que en casos de personas privadas de libertad nuestra dedicación es sin horario, ello no significa que no se contemplen nuestros derechos y modos de prestación del servicio, ya que tal decisión intempestiva modifica en cada uno y cada una de nosotras nuestra organización familiar, laboral y funcional. Máxime cuando nos encontramos atravesando una pandemia y que nuestros hijos e hijas no pueden ir a ninguna institución educativa y se encuentran en nuestro domicilio”, manifestaron los defensores en la nota dirigida a Juan Guaita, director de la Ofiju.

Por todo esto, solicitaron que no se fijen más instancias durante el horario de 14 a 16, pedido que dividió las aguas en la Justicia neuquina y despertó, en la mayoría, malestar.

Ahora, el TSJ se expidió el respecto e informó que las audiencias se seguirán fijando según lo disponga el funcionario a cargo, de acuerdo a lo que considere conveniente. "Se registra un considerable número de audiencias pendientes de agendamiento y efectiva realización, por lo que corresponde adoptar las medidas adecuadas para que las Oficinas Judiciales Penales de toda la Provincia puedan organizar la agenda con la flexibilidad necesaria, acorde a la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, en un contexto de estricto cumplimiento de protocolos sanitarios y medidas de prevención individual y general", destacaron.

Asimismo, recordaron que dicho "atraso" responde al contexto pandémico y los obstáculos que éste implica, por lo que es importante subsanarlo cuanto antes y de la manera en que sea posible. Por ello, ratificaron la autorización otorgada a "los Directores/as de las Oficinas Judiciales Penales a fijar y realizar las audiencias y diligencias que se estime necesario, en horario vespertino o en días y horas inhábiles".

Sobre esta línea, recordaron a todos "los funcionarios, magistrados y empleados que deberán prestar servicios en las condiciones reglamentarias vigentes, teniendo en cuenta la situación extraordinaria".