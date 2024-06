Tuli Acosta contó lo peor de su novio violento: "Desapareció mi perrita ese tipo"

La bailarina estuvo con Nati Jota en el programa Sería increíble, donde arrancó ya con la voz quebrada: “A mí lo que me pasó es que soy muy unida a mi familia y fue una época en la que me aislé mucho de ellos. Yo soy de Córdoba, mi familia está allá y hoy en día lo puedo ver. Fue una relación donde hubo mucho maltrato psicológico”.

“Lo peor que le puede pasar a uno en esas situaciones es permitir aislarte de tu círculo cercano. Uno piensa que el círculo más cercano por ahí son los amigos, pero a mí lo que más me afectó… perdón estoy muy sensibilizada”, continuó su relato de manera entrecortada por su pesar.

Luego continuó: “me pasó que me entregué mucho emocionalmente y al haberme aislado de las personas que me mantenían en tierra, empecé a creer todo lo que él me decía”. Cabe destacar que la violencia psicológica es una de los siete tipos de violencia de género que reconoce la ley argentina, y algo de lo que le aconteció a Tuli.

(34) NI UNA MENOS con Nati Jota, Lu Geuna, Tuli Acosta, Isabel Yaconis y MÁS _ Sería Increíble _ 3_6 - YouTube - Google Chrome 2024-06-03 16-33-30.mp4

La desaparición de la perra de Tuli Acosta

Siguiendo su relato, contó uno de los sucesos más duros que sufrió con su novio en aquel entonces: “Fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y la perrita había desaparecido. Supuestamente se fue. Era un chihuahua, muy miedosa y no se iba a ningún lado. Esa fue la salida, en ese momento yo dije ‘me voy de esta casa’”.

La ganadora del Bailando sostuvo que: “todo lo que él me decía me hundía el doble, en vez de ayudarme, consolarme y salir adelante, era peor. Esto fue en 2020. Desde afuera es más fácil reconocer las cosas que cuando lo estás viviendo”.

Si bien no dio nombres, dejó a entrever de quien hablaba: “Me pasaba, en ese momento que transmitía mucho en stream, que no podía ver los videos. Yo era otra, me desconocía. Eso fue lo más fuerte que me pasó. Siento que hoy en día y con el tiempo, las cosas se pusieron en su lugar y él quedó expuesto en muchas cosas".

La también cantante sostuvo que aún le quedan muchas cosas por sanar, pero que algo pudo aprender de ese vínculo tóxico y violento: “Por más mínima que sea la discusión o el desacuerdo nunca dejes pasar los límites, porque es difícil volver”.