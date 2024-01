Bailando: Enojo en las redes por el triunfo de Tuli Acosta

En X (ex Twitter) y también en Instagram los usuarios no tardaron en dudar del porcentaje obtenido por la participante y aseguraron que todo fue un “fraude”. Es que la joven es muy amiga de los hijos de Marcelo Tinelli, conductor del ciclo. “Todo bien pero no creo que te haya votado la gente”, “El robo del siglo”, “acomodada”, “Ahora a comer asado con él, ya cumplió”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality que se mostraron en desacuerdo con la votación.