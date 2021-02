Turismo de cercanía: Mari Menuco, un lago escondido en el Valle

Camping

Esta opción es ideal para familias o visitantes que quieran disfrutar de una jornada tranquila en las orillas del embalse con costa de árboles, que brindan una agradable sombra. Cuenta con parrillas, sanitarios y proveeduría.

Se recomienda ingresar temprano para elegir buenos lugares, si no es recomendable llevar gazebos y sombrillas para contar con un espacio sin exposición al sol. Hay que tener cuidado con los llamados “piojos de pato”, que pueden generar algunos inconvenientes en los visitantes.

mari-menuco.jpg Las bajadas o picadas de Mari Menuco.

Zona de bajadas

Las bajadas o picadas son un destino libre y gratuito en la parte más profunda y limpia del lago, en la que no se detectó hasta el momento presencia de "piojos de pato".

La zona no está habilitada como balneario, por lo que no cuenta con servicios de guardavidas, bañeros ni espacios comunes. Se recomienda llevar sombrilla o gazebos y bolsas para recoger la basura, ya que no hay cestos de residuos.