Tuvo malaria, dengue, coronavirus y ahora, lo mordió una cobra

El hecho sucedió en un pueblo cerca de Jodhpur, Rajastán, cuando su perro comenzó a ladrar fuera de su casa y él, al intentar calmarlo, extendió su mano y la serpiente venenosa lo mordió en dos ocasiones. En su estadía en India, la víctima ya había sufrido dengue y malaria pero ninguna representó un motivo de peso como para dejar su causa.

Un hijo de Jones detalló que por el momento, su papá se encuentra estable. Las secuelas que tuvo tras el ataque del animal salvaje fueron parálisis en las piernas y ceguera, que podrían ser temporales. Tras conocer este hecho, la organización Community Action Isle of Wight abrió una página de Go Fund Me con el fin de recaudar fondos para los gastos médicos de hombre. Los internautas ya apoyaron con más de 9.000 libras.

El afectado trabaja en una empresa social que ayuda a la gente vulnerable.