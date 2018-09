Isabel Pocai, a cargo de la dirección de la escuela 311, donde 580 alumnos concurren a diario, relató a LU5 que “son chicos que necesitan la taza de leche para poder empezar a estudiar. A nosotros los papás nos cuentan que los hacen irse a dormir a las 18 o 19 a sus hijos para que no pidan la cena”.

En el cartel informó a las familias que la partida de agosto fue de 36.761 pesos y que por los 20 días hábiles significó la disposición de 1863 pesos por día que al dividirlo por la cantidad de alumnos quedó en 3,16 pesos por niño.

Pocai aclaró que, ante los bajos recursos, le quedó una deuda que no pudo pagar de 32 kilos de yerba por 3160 pesos y de 60 kilos de azúcar por 1560 pesos.

Con la exposición de las finanzas aclaró que durante esta semana la escuela no iba a dar el refrigerio ya que “el dinero no alcanza”.

La viralización de las fotos en las redes sociales, según contó Pocai motivó que recibiera una llamada del distrito del Consejo Provincial de Educación (CPE) para confirmarle que le iban a dar los fondos que adeudaba para que pueda brindar el refrigerio.

La directora comentó que no dar la taza de leche fue lo que se le ocurrió para poder pagar la deuda, que aseguró no es del colegio, ni del CPE, sino que de ella ya que explicó que es la que debe ir a buscar precios y comprar lo mejor al mejor precio.

A la Escuela 311 concurren niños de los asentamientos del Oeste neuquino. Llegan desde la toma 7 de Mayo, de todos los asentamientos de la Cuenca XV y de Almafuerte.

Las partidas para refrigerios tuvieron en marzo un incremento del 30%, pasaron de 2.50 pesos por día por alumno a 3.16.

“No nos alcanza. Me encantaría poder darles frutas, yogur, pero no se puede. Incluso les damos leche solo dos días a la semana, que son los días que no les damos pan”, contó la docente.

