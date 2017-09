Tuvo sexo con su yerno y lo quiso matar por buchón

La mujer no logró cumplir su objetivo, ya que las fuerzas de la ley interrumpieron su persecución. El enojo de la mujer radicaba en que el amante le contó a su ex que había tenido sexo con su mamá. Davis culpaba a su ex yerno de haber arruinado la relación que mantenía con su hija al haberle contado sobre su escandaloso y prohibido romance. Cegada por el odio, lo fue a buscar a su casa en Jupiter, Florida, para saldar cuentas. Durante los trámites de separación, Michael Sciarra le habría contado como venganza a su esposa de la relación que había mantenido con su madre, lo que generó el quiebre en la relación entre madre e hija.

Todo esto ocurrió el 20 de septiembre, cuando Kathleen encendió su Mercedes Benz y condujo hacia la casa de su ex amante en Palm Beach Gardens, Florida. Tenía un solo objetivo: atropellarlo. Llegó a la residencia de Michael Sciarra y lanzó gran cantidad de huevos a la propiedad y a los vehículos del hombre. Este salió y le advirtió que daría aviso a las autoridades. Ella agarró el auto y amenazó con atropellarlo. Sciarra huyó y la mujer comenzó a conducir en círculos, intentando atropellar a su yerno. Eso fue lo que observaron los oficiales de policía del Departamento de Palm Beach Gardens cuando llegaron al lugar.

Los agentes interrumpieron la grotesca escena y conversaron con los protagonistas. Allí, el hombre le dijo el motivo por el cual la mujer intentaba arrollarlo con su vehículo de lujo. Davis confesó: “Quiero matarlo”. Según la investigación policial, Sciarra está en proceso de divorcio con Hannah, la hija de Davis, con quien tiene dos hijos, según consignó The Palm Beach Post.

Sciarra había sido detenido en mayo pasado en la casa que compartía con Hannah, luego de haber atacado a su esposa tras un severo altercado. Durante la discusión, la mujer le habría informado sobre su romance con otro hombre, lo que enfureció a su marido y derivó en golpes. Cuando la policía arribó al lugar, indicaron que ambos tenían olor a alcohol y se llevaron detenido al marido.

Ahora, él quedó detenido por el incidente con su ex amante-suegra, aunque es ella la que lleva la peor parte: fue apresada bajo el cargo de intento de homicidio. Difícilmente su hija vaya a visitarla.

Pueden ir presos

Escándalo sexual en una pizzería

Un hombre y una mujer pueden ser condenados a prisión por escándalo público después de mantener relaciones sexuales en una pizzería de Scarborough, Reino Unido, mientras esperaban frente al mostrador para recoger su pedido. Según publicó The Sun, al principio su actitud era normal, hasta que empezaron a actuar de forma extraña. Primero él simuló penetrar a un cono de tráfico, después se dedicaron al sexo oral y finalmente practicaron un coito, todo bajo la atenta mirada de los trabajadores, que no daban crédito a lo sucedido, aunque tampoco trataron de frenar la escena. Las cámaras del establecimiento grabaron todo, y tras el juicio se espera la decisión del jurado, que podría acarrearles una pena de varios meses de prisión. Según declaró la mujer, su afición por mantener sexo en lugares públicos viene de lejos. “Nos pusimos un poco juguetones y una cosa llevó a la otra. La pizzería es ahora nuestro lugar número uno, va a ser difícil superarlo”, señaló.