Un audio rompe códigos

“Lo que hagas de tu culo te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad… A mí no me da bronca, me da vergüencita ajena ser tu ex. El papel que estás haciendo es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente o sea… ‘La tribunita de Guido’, el programita de Moria, Intrusos… o sea…”, se escucha decir a la blonda en el audio que difundió Intrusos.

“Realmente pensá en un futuro, ¿en qué querés apuntar? Una carrera seria… No estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda”, concluye la panelista de Cortá por Lozano.

Él lo hizo: Según Ángel de Brito, el futbolista entregó el audio a la prensa para dejar mal a la blonda.

Dado que Moria Casán se encuentra al frente del ciclo chimentero de América, muchos apuntaron a que Mica Viciconte, panelista del envío, habría sido quien entregó el audio a la prensa. Sin embargo, Ángel de Brito mandó al frente al futbolista y aseguró que fue él quien lo difundió. “No sé que es peor. Lo que dice @nikitaneumann o que @5poroto haya entregado el audio”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con onda: En el audio, Nicole le pide a su ex pareja que baje el perfil y así apuntar a una carrera seria.

De ser así, no sorprendería para nada la actitud de Cubero, ya que en Confrontados reveló que decidió hacer público todo el conflicto con la modelo para “controlarla”. “Exponer públicamente lo que estaba pasando fue para que ella baje un cambio. Lo usé como estrategia para que, de alguna manera, se pueda cortar el tema”, contó. ¿Qué hará Nicole?.

