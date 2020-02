Un barrio en alerta por la aparición de ratas en las calles

Este año comenzaron a avistar familias de ratones y cuises en medio de las calles. Con la repercusión que tuvo el reciente caso de hantavirus que se dio en San Martín de los Andes, los vecinos entraron en estado de alerta ya que temen contraer la enfermedad. "Como las ratas viven en la barda, salen a la calle a buscar comida. Este comportamiento indica que está creciendo la población, y eso genera preocupación", explicó.

Atribuyó la aparición de los roedores a los vecinos "sucios" que arrojan ramas de la poda y escombros en la barda, ya que señaló que los animales utilizan estos residuos para sus madrigueras. "Cuando vemos a algún vecino tirando basura y le señalamos que no corresponde hacerlo, se enoja y nos dice que no tenemos el poder de policía para reprenderlo. No nos queda otra que denunciarlos en la Municipalidad", sostuvo.

Desde la vecinal apuntan a fortalecer el vínculo de los vecinos con el barrio, a través de campañas de concientización para que conozcan los riesgos sanitarios que produce la contaminación.

