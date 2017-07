"Ayer filmé mi primer videoclip La Tonta con un equipo de personas que en parte me prestaron su talento, porque este es un proyecto que no me está bancando nadie y que sola no podría hacerlo", comentó a sus seguidores en instagram.

"Hace 2 años que escribo cada palabra de cada canción de mi disco, que busco la melodía perfecta para poder cantar lo que siento y compartirlo con ustedes", escribió.

Barón se mostró muy emocionada y agradecida y a través de las redes sociales compartió un adelanto de su canción cantada por su propio hijo Momo en una serie de desopilantes videos.

Y un día Mr Producer se convirtió en Mr Manager musical. Y un día aquel sueño que tuvimos se hizo realidad. Te adoro infinito @lucasbiren ... aunque a veces no te banque ni vos a mi y así siempre será nuestra relación. Que bueno que nos cruzó la vida y que bueno todo lo que estamos haciendo !!! ⭐️ #latonta #sueños #dreammanager

"Espero que disfruten de "La Tonta" y espero con la música poder abrir más mi corazón y que nos encontremos", había escrito la actriz en Instagram.

#latonta #julio #yallega

fυ¢к мσи∂αу ➖By La Tonta ➖