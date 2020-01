“Era alrededor de las 21:45 y transitaba por calle Avenida La Plata en sentido Este-Oeste hacia la rotonda. Viajaba con toda mi familia, mi esposa, y mis tres hijos de 18, 8 y un bebé de un año y un mes de vida. Ingresé a la rotonda para entrar a calle Mengelle, y desde Avenida La Plata, pero en sentido contrario, se metió un auto negro y nos chocó muy fuerte. Nos destruyó todo el lado del acompañante”, explicó Fabián Cáceres, un hombre de 41 años.

Agregó que el otro vehículo frenó a los pocos metros, pero en algunos segundos arrancó y escapó a toda velocidad hacia la zona del parque Norte.

“Yo tenía el paso porque venía circulando por la rotonda. No frené porque nunca pensé que se iba a meter. Es un inconsciente. Me rompió las dos puertas del lado del acompañante, me destruyó la mitad del auto, y se escapó. Hicimos la denuncia en la Comisaría 32 y estoy esperando si alguna cámara pudo captar algo”, relató el conductor.

Añadió que algunos testigos le dijeron que el vehículo escapó rumbo hacia la zona de Ferri.

“Sufrimos algunos golpes, pero por fortuna no fueron graves. No alcanzamos a distinguir qué auto era, sí sé que era negro porque perdió parte del paragolpes y una óptica. Era un auto chico, tipo Volkswagen Gol. Necesitamos si alguien vio algo, que nos avise”, pidió el conductor del Gol Power gris.

Lugar del accidente

Embed

LEÉ MÁS

Los accidentes más terribles que enlutaron a toda la región durante el 2019

Río Negro, la provincia patagónica con más muertos en accidentes

Inquieta la velocidad de los autos en Moreno y Ruta 151