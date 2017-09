Un cura denunció fuertes amenazas de los narcos

Dos personas que iban en una moto interceptaron a un colaborador de esa parroquia y le transmitieron una advertencia para el padre Cloro: “Que no se meta con la calle. Decile al cura que sólo haga misa”.

“Me reventaron las gomas. Un gomero amigo me dijo que me las tajearon. Gracias a Dios no terminó en una tragedia”. Jorge Cloro

El sacerdote es miembro activo del programa que el Episcopado Argentino impulsa a través de Cáritas para la atención y prevención de jóvenes en situación de consumo problemático de drogas. “Nuestros chicos no se negocian”, fue la respuesta del sacerdote.

Además del mensaje intimidatorio de los motociclistas, al padre Cloro sufrió daños en su vehículo cuando le tajearon tres neumáticos con objetos punzocortantes.