De esta forma, el Ciclón alcanzó los cuatro puntos en la tabla, al igual que Paranaense, que recibe hoy al líder Flamengo (6). Los chilenos, en tanto, son escoltas con cinco con un partido más al igual que el Ciclón.

El partido se le presentó complicado a los de Diego Aguirre desde el arranque y se salvó en el comienzo del partido por un cabezazo de Silva que se fue apenas desviado.

Con el correr de los minutos se recuperó y tuvo la primera a los 27, con un remate de Beluschi desde afuera que se fue cerquita del travesaño.

El Santo pasó a ser claro dominador y, apenas pasada la media hora, rubricó la superioridad en el resultado. Tras un córner que peinaron en el primer palo, Blandi apareció por el segundo: solo y con una linda pirueta, la clavó arriba para poner el 1-0.

Ya en el complemento fue otra vez Católica la que comenzó a tener la pelota y llegó a los 7 minutos, con un remate de Ricardo Noir que sacó abajo Nicolás Navarro. En la respuesta lo tuvo Belluschi con un remate cruzado que salió junto al palo derecho de Cristopher Toselli. Al promediar la etapa, el partido se hizo de ida y vuelta y ganó en emoción. Así, a los 33 el ingresado Gutiérrez habilitó a Cordero, que hizo una magistral jugada personal para perfilarse de zurda y derrotar a Nicolás Navarro.

Cuando parecía que se le acababan las chances al Ciclón, apareció el juvenil debutante Barrios (18 años), recibió de Merlini y batió de cabeza -en la primera pelota que tocó- a Toselli y le dio la agónica victoria a San Lorenzo, que renovó sus chances de clasificación. Un gol sorpresivo que invita a soñar con otro año copero para el Ciclón.

"Estoy soñando despierto, no lo puedo creer. Me estaban concentrando desde hace tres partidos pero no entraba y hoy se me dio”.Cristian Barrios. Ingresó por Belluschi y a los dos minutos convirtió el gol del triunfo.

6 puntos necesita San Lorenzo para avanzar.

Con la victoria de ayer, el Ciclón sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos. Para eso deberá ganarle al Atlético Paranaense y al Flamengo.