Un depravado se metió a un local céntrico: se masturbó y quiso atacar a la empleada

El aberrante episodio ocurrió el martes, alrededor de las 15:30, en una tienda ubicada en calle Juan B. Justo al 60. “Justo se estaba yendo una chica que había dejado su currículum y cuando me di vuelta, el tipo ya estaba acá adentro, mirándose en el espejo del probador. Se arreglaba la ropa, le pregunté qué quería y ahí se empezó a tocar”, relató la joven a LM Neuquén, y agregó: “No me voy a olvidar nunca de cómo se le transformó la cara. Tenía los ojos muy abiertos y me golpeaba el mostrador”.