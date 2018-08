Un docente se niega a dar clases de educación sexual

En declaraciones a LU5, Alejandro Castelar, supervisor de Nivel Medio del CPE y responsable del área, explicó que se trata de un caso complejo que tiene que estudiarse en profundidad. El docente dice que por ser cristiano está enmarcado como objetor de conciencia y no piensa dar ESI como contenido transversal ni trabajarlo dentro de su jefatura.

El docente es jefe del departamento de Matemática del colegio. “Tiene un rol importante en la organización de esa escuela, por lo que es algo grave”, dijo Castelar, y destacó que el área de Legales del CPE está trabajando en esta cuestión.

Por otra parte, sostuvo que el establecimiento educativo “hizo todo lo posible para que se cumpliera totalmente la ley 26151”, sancionada el 4 de octubre de 2006.

La ley incorporó la educación sexual en forma transversal en la currícula, no en una materia específica, sino en las distintas asignaturas. Estableció que a partir de 2010 tenía que estar implementada en todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas de gestión estatal o privadas, desde jardín de infantes hasta nivel medio.

En la nota presentada a las autoridades, el docente detalló que “por ser cristiano se niega y en su mayoría habla solamente de género”. “En el artículo 1 de la ley dice que la educación sexual integral tiene varios aspectos, no sólo biológicos, sino también está el afectivo y ético del alumno”, comentó Castelar.

La educación sexual integral es obligatoria por ley en todos los niveles, pero la norma no se cumple.

Según indicó el supervisor, el docente argumentó su posición explicando: “Si a uno no le gusta el fútbol, no es ‘futbolfóbico’; entonces no existiría la palabra homofóbico”.

Consultado sobre la aplicación de la ley de ESI, Castelar manifestó que “se va a dictar, pero es una luz amarilla”. “Esto abre una puerta que verdaderamente no es buena para la docencia. Hoy, si somos objetores de conciencia para la ESI, mañana un profesor de Historia podría decir que es objetor de conciencia a enseñar la evolución. Lo que digo no es un caso aislado porque en algunos estados de Estados Unidos la evolución no se da, sino que se da la teoría cristina de cómo el hombre llegó a la tierra”, explicó.

La objeción de conciencia del docente del CPEM 21 para enseñar ESI se suma a la polémica que se desató el viernes luego de la charla que ofrecieron los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez en la escuela AMEN quienes, según los alumnos, respondieron agresivamente a las estudiantes que les habían cuestionado su discurso homofóbico.

A partir de esta situación, el CPE resolvió iniciar un sumario administrativo a AMEN. La ministra de Educación, Cristina Storioni, comentó que también se inició el sumario en base a la negativa de la institución a brindar educación sexual y a una denuncia previa por persecución a una alumna. La decisión del CPE generó preocupación entre los padres de los alumnos.

Mujeres pertenecientes a Mumalá, en la Legislatura.

Exigen que se aplique la ley

Las jóvenes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) junto con el diputado Santiago Nogueira manifestaron la necesidad de que se aplique la ley de educación sexual integral (ESI) en todos los niveles y en todas las escuelas, confesionales y laicas. “La ley de ESI no se está implementando ni en las escuelas secundarias, ni en las primarias, ni en el jardín”, expresó Paula López, coordinadora de Juventud Mumala. Agregó que en los casos en que se enseña “se da como talleres, cuando en realidad debería ser de una forma progresiva y gradual”.

“En algunos colegios, los centros de estudiantes están hablando con los directivos para que se empiece a implementar, otros tomaron medidas como hacer sentadas”, explicó Azul Siepe, militante de Mumala.

Pedirán “basta de persecución”

Bajo el lema “Basta de persecución”, las escuelas religiosas de gestión privada se movilizarán hoy a las 10 en el monumento a San Martín. Pedirán que no se les imponga “realizar educación sexual a través de la ideología o perspectiva de género porque el Estado tiene que ser laico”.

