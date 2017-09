Un ex legislador rionegrino irá a juicio por presunto abuso

La audiencia se llevó a cabo ayer en los tribunales cipoleños y estuvo presidida por el juez Guillermo Baquero Lazcano.

Desde la Fiscalía hubo una propuesta de juicio abreviado, que no fue aceptada por la defensa particular de López, a cargo de los abogados Pablo Agabios y Rolando Villasuso. Estos insistieron en pedir el sobreseimiento y asegurar que no hubo ningún abuso sexual sino que se trata de una represalia de la trabajadora.

Por su parte, los acusadores se opusieron totalmente a los requerimientos de los defensores y pidieron que el dirigente de la fruta sea juzgado. Recordaron que la calificación legal del hecho es la de abuso sexual simple, lesiones leves y coacción y que, por ese motivo, solicitarán más de tres años de prisión para el acusado “por lo que si se hace lugar a la pretensión punitiva recaería pena de cumplimiento efectivo”.

De acuerdo con la fiscalía, el presunto abuso tuvo lugar el pasado 18 de octubre de 2016, cuando la víctima que trabajaba como empleada en la casa del ex legislador se encontraba en la cocina. “En esas circunstancias el imputado apretó desde atrás a la joven y realizó tocamientos en sus partes pudendas”, indicaron.