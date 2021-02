Un experto asegura que "Instagram está muerto y no lo sabe"

Como ya ocurrió con Fotolog, Google+ o Vine, que en un determinado momento comenzaron a perder seguidores y jamás pudieron recuperar su protagonismo, la red social que ahora parece haber ingresado en un tobogán es Instagram . El golpe de gracia se lo dio Jared Brock, experto en redes sociales y cineasta, autor de más 500 artículos en medios como Time, Esquire y The Guardian, quien disparó: "Instagram está muerto, pero no lo sabe".

En 2019, la plataforma anunció que tenía más de mil millones de usuarios activos mensuales. Desde entonces no publicó una actualización. Su crecimiento anual cayó a un solo dígito en 2020 y eMarketer predice que no hay esperanza de recuperación. Entre las quejas frecuentes aparece el aumento de publicidad, haciendo que la experiencia para el usuario signifique que si uno no paga un aviso, no llega a público nuevo.