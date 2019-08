Un fiscal se opone a que Cristina viaje a Cuba

El fiscal Diego Luciani, quien lleva adelante la acusación en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, se opuso nuevamente a que Cristina Kirchner viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra en ese país por problemas de salud. De todas formas, será el Tribunal Oral Federal 2 el que determine si autoriza o no a la actual senadora. La semana pasada, la ex presidenta requirió ausentarse del país entre el 25 al 30 de agosto, después de las PASO. Esto demandaría que se ausente del juicio un solo lunes, pero además en esta instancia del mismo ella no está obligada a estar presente.