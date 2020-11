Un futbolista y su amigo violaron a una adolescente

En la vivienda, el futbolista le propuso mantener relaciones sexuales con ambos y la joven se negó. Sin embargo, y siempre de acuerdo con la denuncia, la chica fue llevada contra su voluntad a una habitación, donde fue violada por los dos jóvenes.

"Me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos sin mi consentimiento, no me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo, me forzaron aún más. Nunca pasó por sus cabezas frenar lo que estaban haciendo, a pesar de que me negaba", escribió la víctima, llamada Constanza, en sus redes sociales. Luego, señaló que pudo escapar de la casa cuando un familiar del colectivero, identificado como Sergio O, tocó la puerta para pedir unas llaves.

Tras la demanda, intervino en la causa la fiscal María Delia Recalde, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien solicitó la aprehensión de los sospechosos. El chofer fue detenido en su vivienda mientras que el restante fue arrestado en las inmediaciones de su casa, en la localidad bonaerense de Adrogué.

A su vez, el club Los Andes emitió un comunicado en el cual anunció que "instrumentó a través de la Subcomisión de DD.HH .y Géneros la aplicación del Protocolo Contra la Violencia de Género por los sucesos de público conocimiento sobre la denuncia por abuso sexual". Así, desvinculó al abusador de la institución.

La víctima aseguró en su publicación en redes que "este infierno no terminó acá" y señaló que recibió amenazas de parte de la novia del colectivero. Además, tras dar a conocer su caso, aparecieron otras dos víctimas de los jóvenes. "Una es Rocío, que tiene 18 años y fue a declarar", anunció Constanza. La segunda denunciante tiene 17 años y según reveló su madre, Agustín abusó sexualmente de ella cuando tenía 12 años, en el colegio.

Un hombre, de 27 años, fue detenido por la Policía tras haber violado en reiteradas oportunidades a su hijastra, de 10 años. A su vez, los funcionarios de la Justicia imputaron en el expediente al padre del sujeto apresado porque se cree que también participaba de los ultrajes.

La denuncia fue realizada en enero de 2019 por la madre de la pequeña víctima. Este miércoles, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, el depravado fue aprehendido.