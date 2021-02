Un gato dio positivo de coronavirus y tiene que hacer cuarentena

En todo caso, el protocolo establecido por Seúl, primera ciudad del mundo que establece un sistema de testeo de mascotas, no obliga a que los animales que den positivo sean enviados a centros específicos. Puesto que aún no se demostró que los animales puedan contagiar a los humanos, Seúl permite conservar a aquellos que dieron positivo en la casa propia o a cargo de un cuidador designado con tal de que no estén en contacto directo con otros animales o personas.

Desde que inauguró su sistema para testar mascotas el pasado 10 de febrero, Seúl sometió a las pruebas para detectar el coronavirus a tres perros y al mencionado gato. Solo aquellas mascotas que muestren síntomas o hayan estado en contacto con humanos infectados pueden someterse al sistema de testado municipal. Aunque de manera muy aislada, mamíferos de distintas especies resultaron contagiados de coronavirus por humanos en distintos lugares del mundo, como por ejemplo perros, visones e incluso leones o gorilas.

mano virus coronavirus amputacion

Le amputan tres dedos por el virus

Una mujer infectada con coronavirus sufrió un nuevo e inesperado efecto secundario que devastó sus vasos sanguíneos. Desarrolló una gangrena que le puso negros los dedos y tuvieron que amputarle tres. La lista de síntomas inusuales asociados al COVID-19 sumó un nuevo capítulo con una trombosis intravascular en una anciana de 86 años en Italia.

La paciente dio positivo y mostró los primeros signos de gangrena en 2020, después de lo cual los médicos se vieron obligados a amputarle tres dedos de la mano derecha. El fenómeno "dedos covid" le causó una "gangrena seca en el segundo, cuarto y quinto dedo". La mujer, según los médicos, no presentaba otras manifestaciones clínicas del coronavirus.