Todo comenzó cuando la modelo le deseo suerte a su amiga por su participación en el Bailando, pero ante la no respuesta comenzó un cruce en el que dieron a conocer sus diferencias.

"Gracias por el RT, pero siento que me choqué contra la pared! Uno sigue aprendiendo más día a día", escribió Jelinek luego de Martínez ignorará su mensaje y la respuesta no se hizo esperar: "¿Te chocaste contra la pared? Jajaja haceme reír... creo que te chocaste contra otra cosa, ¿no?".

Karina Olga no se quedó callada y retrucó: “¿Ah sí? Ok, reíte, ojalá yo pudiera. También choqué con el mismo hombre que te mintió a vos, que te dijo que lo 'obligué' a que me bese. Nunca me pasó”.