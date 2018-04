Un incendio destruyó una casilla en San Martín

Neuquén.- Un voraz incendio se registró ayer a la madrugada en el barrio Cantera de San Martín de los Andes, cuando ardió una casilla de una zona de tomas. No hubo que lamentar heridos, pero las pérdidas en la vivienda fueron totales. El siniestro ocurrió en la zona del ex hotel Sol, sobre la cuesta Juez de la Paz Julio César Quiroga de la localidad cordillerana, alrededor de las 4 de la madrugada. Tres dotaciones de bomberos se movilizaron hacia ese sector, pero no pudieron evitar la destrucción total de la casilla.