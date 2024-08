Un jugador argentino se hizo viral por una increíble arenga en el fútbol brasileño

El pasado sábado, las redes sociales se inundaron con un video que capturó a Pablo Vegetti en su rol de líder indiscutido del plantel de Vasco da Gama . En la grabación, se puede ver al argentino realizando una arenga apasionada antes del clásico contra Fluminense, en la que exhorta a sus compañeros a "matar o morir en el campo de juego". Este partido, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao, no solo tenía la intensidad propia de un clásico, sino que también era crucial para ambos equipos, ya que necesitaban sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla.

El delantero argentino, nacido en Santo Domingo, Santa Fe, fue protagonista no solo por su liderazgo fuera del campo, sino también dentro de él. A los 23 minutos de juego, Vegetti abrió el marcador en el Estádio Nilton Santos, aprovechando un rebote en el área tras un tiro libre del francés Dimitri Payet. Este gol, su séptimo en lo que va del certamen, fue fundamental para darle confianza al equipo y encaminar la victoria. Más tarde, Victor Luis se encargó de sellar el 2-0 definitivo que le dio a Vasco da Gama un respiro en su lucha por alejarse de la parte baja de la tabla.

Sin embargo, no todo fue positivo para Vasco da Gama, ya que tanto Vegetti como Luis debieron retirarse del campo lesionados en el segundo tiempo. Además, ambos jugadores fueron amonestados durante el encuentro, lo que agrega un toque de preocupación de cara a los próximos compromisos del equipo.

Vasco 2.jpg Pablo Vegetti, el argentino que fue noticia en el clásico con Fluminense

El gran rendimiento de Pablo Vegetti en el fútbol brasileño

Por otro lado, Juan Sforza, ex jugador de Newell's, no tuvo participación en el partido, ya que no sumó minutos desde el banco de suplentes. Mientras tanto, Fluminense, rival de Gremio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, deberá recomponerse rápidamente si quiere evitar complicaciones mayores en su lucha por la permanencia.

La actuación de Pablo Vegetti en este clásico reafirma su importancia en el equipo carioca, donde, a sus 35 años, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales. Con contrato hasta diciembre de 2025, el delantero argentino sigue demostrando que tiene mucho para ofrecer, tanto en lo futbolístico como en su capacidad de liderazgo, un valor que Vasco da Gama necesitará para afrontar los desafíos que se avecinan en el Brasileirao.