Las explosivas declaraciones de un ex Boca por lo mal que juega con Diego Martínez como DT

Si bien hace 9 partidos que el Xeneize no pierde, de esos encuentros 5 fueron empates, y se suma que el equipo aún no convence a los fanáticos, con un juego bastante deslucido, y un conjunto que demostró que le cuesta mucho cuando tiene que salir de la Bombonera.

image.png

Cristian Traverso apuntó con Diego Martínez por el presente de Boca

El ex defensor del Xeneize, que se desempeña hace un tiempo como analista en TyC Sports, fue muy duro con el actual entrenador de la entidad, y expresó: “No es faltarle el respeto al decirle ‘Diego, o Gambito, o Trululú, o como carajo le quieran llamar… qué se yo, yo siento que yo soy Blanco ponele. ´Diego, yo siento que tengo que agarrar la pelota, correr 70 metros y tirar un centro, y después tengo que volver a marcar. Yo necesito que alguno me dé un apoyo para poder tocar y pasar sin pelota o llegar por sorpresa´”.

“Si no lo ve el técnico, lo tienen que ver los ayudantes. ¿O qué carajo hacen los ayudantes? Lo mismo que pasó con el gol contra Fortaleza… Si ven que el técnico está perdido. El técnico puede estar perdido o tiene un quilombo en la cabeza porque está mirando otra situación y (Cristian) Lema se fue a cabecear. Los compañeros mismos le tienen que decir ´Lema, ¿a dónde carajo vas?´”, agregó.

image.png

Además, lo comparó con Bianchi: “Si lo ven que está medio perdido se lo pueden decir. Yo no tuve la suerte nunca de decirle nada de eso a Carlos (Bianchi) porque Carlos nunca estuvo perdido. Un tipo que jugaba sin delanteros hacía ganar a Boca, bolu… Este tiene 50 delanteros y no llegamos una vez al arco”.

“Porque nosotros en la historia no tuvimos tanto delanteros, no tuvimos un Cavani; nosotros tuvimos un Palermo, no vino una figura del extranjero como Cavani con la carrera de Cavani, porque tuvimos al Manteca (Martínez); Tchami no es el ejemplo”, prosiguió.

Traverso fue durísimo con el Boca de Martínez

image.png

También, habló sobre Cavani: “Tenés a Cavani, figura mundial, hacele llegar la pelota, lo único que tiene que hacer es pim, pim bajársela a los que vienen de frente, girar y cuando le tiran el centro ir a rematar, no correr a los tipos para recurar la pelota”.

“Román, llevátelos una vez por semana a los jugadores a Casa Amarilla. ¿Sabés cómo te cambia la cara a la mañana? Yo jugador de Boca, vengo en el avión, y digo ‘mañana tengo que entrenar en Ezeiza, ¿qué me puedo bancar en Ezeiza? La cara de orto de Gambito, la cara de orto de Román, la de Chelo… Me la banco, total yo juego’. Claro, no cruzás a un hincha, no ves a un solo hincha”, enfatizó.

Por último, cerró: “A mí cuando las cosas me iban mal, nosotros perdíamos y había que ir a poner la caripela en Casa Amarilla. Al otro día no quería que arrancara la F 100 que tenía… Esas sensaciones tenés que tener: ‘Mañana voy a ir a Casa Amarilla y me van a recontra putear’. Ahora no pasa nada de eso, avión privado, hotel, Ezeiza, predio, casa, avión privado de nuevo… Dale, bol…”.