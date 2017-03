Un médico ecuatoriano fue denunciado por abuso

Buenos aires.- Una joven de 18 años denunció por abuso a un médico ecuatoriano, quien ya había sido acusado por un hecho similar el año pasado. El doctor Walter C fue denunciado esta semana por haber manoseado a Florencia Goyeneche durante una revisación médica en la clínica Tachella de Haedo.

En 2016, una paciente de 36 años vivió una situación similar a la que describió Florencia, en la Clínica Independencia de Munro. Lorena C. había ido a la guardia por un dolor en la ingle y mientras le realizaba el análisis clínico, la consulta terminó igual que la que denunció Florencia, por lo que inmediatamente hizo la denuncia en Vicente López.

“¿Cómo estás mi amor?”, fue lo primero que le dijo el doctor a Florencia, quien relató su calvario en Facebook. “En medio de la revisación, me pide que me suba la remera, me levanta el corpiño por la mitad y me deja completamente en tetas por donde me revisa con el estetoscopio”, escribió la joven.

El otro episodio ocurrió en marzo del año pasado. Según consta en la denuncia policial en la comisaría de la mujer de Olivos, la mujer concurrió a la clínica Independencia de Munro para hacerse el estudio, pero le indicaron que la tenía que revisar un médico clínico, que resultó ser Walter C. Pese a que había concurrido por un dolor inguinal, el profesional le pidió que se bajara la calza y al ver que sólo lo había hecho hasta la mitad del muslo, se la bajó hasta los tobillos, cuestión que la denunciante dejó pasar porque pensó que de esa forma no la podía revisar, pero la sorpresa llegó cuando le solicitó que se bajara la bombacha. “Me toca la zona de la ingle, la zona del vientre, y después me toca la vulva intentando introducir los dedos, pero como no pudo me pidió que me coloque en posición ginecológica”, dijo Lorena.

Esta denuncia que había sido archivada formará parte de la investigación del caso de Florencia, que está en manos de la Fiscalía N° 4 de Morón.

“Fui por un dolor de garganta y me tocó todo menos la garganta. ‘Relajate, entregate, tenés fiebre, estás toda calentita’, me dijo. Fue terrible”. Florencia Goyeneche. La joven de 18 años hizo la denuncia esta semana.

“Fui por un dolor en la ingle y me hizo poner en posición ginecológica y utilizó un gel para luego hacerme tacto”. Lorena C. La mujer de 36 años lo denunció el año pasado.

Escándalo por un “trío en vivo”

Las redes sociales de Mendoza se inundaron de fuertes imágenes en las que se ve a una joven completamente desnuda y participando de un “trío” con dos clientes en un bar. El video rápidamente se viralizó y se transformó en el centro de la polémica de las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron que el espectáculo se trata de “pornografía en vivo”. Frente a este video, desde la Municipalidad de Godoy Cruz, el intendente Tadeo García Zalazar aseguró que denunciaron el hecho ante la Justicia de Faltas ya que a ellos los excede. El video fue tomado durante la noche del 12 de marzo, pero el show de stripper no era una sorpresa. El bar donde se hizo, Pop & Roll, lo había anunciado en Facebook, como siempre, bajo la leyenda de la mejor stripper chilena.