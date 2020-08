Un muerto entre las góndolas de un supermercado en Brasil

Unos pocos clientes se dieron cuenta del ataque que había sufrido el trabajador, a quien intentaron reanimarlo con maniobras de RCP sin éxito. Según publicó G1.globo.com, el cuerpo estuvo tendido desde las 7.30 hasta las 11, mientras los clientes seguían con sus compras. Luego llegaron los integrantes del Instituto Médico Legal y lo retiraron. "Se podía ver el cadáver. Entonces los clientes se fueron dando cuenta del suceso y salían del supermercado", contó Renato Barbosa, otro representante de ventas que también trabaja dentro del establecimiento poniendo productos en las góndolas. La empresa asegura que siguió todos los protocolos durante el socorro y después del fallecimiento del hombre. El episodio ocurrió el viernes, pero tomó fuerza en las últimas horas a partir de la divulgación de las fotos del cuerpo en las redes sociales, lo que provocó críticas e indignación de parte de decenas de usuarios.

La mujer del fallecido no pudo ocultar su indignación en medio de tanto dolor por la pérdida. Odeliva Cavalcante, quien estuvo 29 años casada con Santos, dijo que recibió la noticia cuando estaba viajando en transporte público por Recife. "Me llamaron para avisarme que mi esposo había sufrido un ataque y murió en el lugar", contó. En declaraciones reproducidas por G1.globo.com, la mujer señaló que sintió "mucha indignación" al enterarse de que el cadáver de su marido había sido cubierto con sombrillas para garantizar el funcionamiento del supermercado.

"El ser humano no vale nada. Creo que es una cuestión de respeto. Al menos hubiesen cerrado las puertas, pero no pensaron en eso. No pensaron en la persona y en su familia. Solo pensaron en el dinero. Todo esto es una sensación horrible", concluyó Cavalcante.

Moisés Santos no era empleado de la firma Carrefour, sino que se desempeñaba como repositor externo para una compañía alimenticia que provee con sus productos al supermercado. Ese día el fallecido había llegado temprano para ubicar en las góndolas los productos de la empresa para la que trabajaba, hasta que sufrió el ataque cardíaco que terminó imprevistamente con su vida. Lo que pasó después fue increíble.

En medio de la indignación general en las redes sociales, la compañía Carrefour publicó tres notas también en las redes para dejar en claro cómo actuó ante esta difícil situación. En el primero, la empresa lamentó lo ocurrido en la tienda. Y también dijo que el equipo de prevención y riesgos llamó al Servicio Móvil de Emergencias (Samu) en cuanto el prestador del servicio comenzó a sentirse mal, y "siguió todos los protocolos durante el rescate y después de la muerte". La empresa aseguró que continúa "brindando toda la asistencia necesaria a la familia, en este momento tan difícil".