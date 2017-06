Un nene donó € 5490 para la lucha contra el cáncer

Tras conocer la idea, sus padres se pusieron en contacto con Francis Mojica, profesor de la Universidad de Alicante y primer investigador en estudiar las secuencias CRISPR -técnica que suele resumirse como un “cortar y pegar” genético-. “Mojica colabora, además, con la Asociación Apadrina la Ciencia, así que nos recomendó varias opciones para contribuir. Incluso nos invitó a visitar su laboratorio. Es gente encantadora”, contó Miguel Martorell, padre del niño. Su pequeño donó los 5490 euros que recibió de regalo a esta asociación que apadrina el investigador y que se dedica a la divulgación científica y a la captación de fondos para promover la investigación en España.

Miguelito contó que la idea surgió desde un detalle inocente: no sabía qué pedir como regalo de comunión. “Mi familia me preguntaba y yo siempre decía que no sabía qué quería. Y como no tenía ganas de que fueran regalos comunes, pedí dinero”. Y una vez que decidió donarlo, aceptó la sugerencia paterna de hacerlo a la Asociación Apadrina la Ciencia. “Con que cundiera el ejemplo entre una o dos personas, él se daría por satisfecho”, dijo su papá.

La renuncia a los regalos en favor de que le dieran plata para donar fue a tal nivel que se enojó cuando le obsequiaron un juego de magia. Según Miguel Martorell padre, su hijo es feliz apenas con una pelota y un rato libre para ir a patear.

La Asociación Apadrina la Ciencia está impulsada por más de 250 científicos y busca acercar la ciencia a la sociedad. Apoyada por universidades y centros de investigación de toda España, su labor se centra en realizar actividades de divulgación y en organizar eventos solidarios para concientizar a los ciudadanos de la importancia de la ciencia en nuestras vidas. El aporte de Miguelito servirá para dotar el premio a la mejor tesis doctoral presentada en España en el campo de la investigación sobre el cáncer infantil. Este premio además de reconocer el esfuerzo y el trabajo desarrollado por un joven investigador y el equipo donde lo haya desarrollado, permitirá la continuación del proyecto.

Investigación para la cura del párkinson

El actor Michael Fox donó 400.000 dólares al científico chileno Claudio Hertz para impulsar su investigación destinada a hallar una cura para la enfermedad de Parkinson, que el protagonista de Volver al futuro padece. “Fue un llamado telefónico donde, sin mandar carta de intención, proyecto ni concurso de por medio, la Fundación Michael J. Fox nos informó que respaldaría nuestra investigación contra el párkinson por considerarnos un referente mundial en el tema”, señaló el neurocientífico Claudio Hetz.