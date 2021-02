Un nuevo revés para el juez del escándalo del híper

Los magistrados Fernando Zvilling, Richard Trincheri y Daniel Varessio escucharon a cada una de las partes y tras una breve deliberación, declararon inadmisible el planteo para apartar al funcionario, y así dieron continuación a la audiencia.

Posteriormente, se planteó la imposibilidad de considerar víctimas a los policías involucrados, José Vilurón y Mayra Garrido, y por lo tanto su capacidad así de constituirse como querellantes. Sobre este punto, los defensores sostuvieron que el bien contra el cual se habría atentado es el orden público, pero no así los efectivos.

En este sentido, Oneto hizo referencia a la causa que impulsa el fiscal del caso para considerar a los perros galgo (utilizados para carreras clandestinas) como víctimas y así brindarles un abogado que vele por sus derechos y sobre esa línea, expresó: "Evidentemente, para él, cualquiera puede ser víctima".

La acusada Geldres volvió a tomar la palabra en una audiencia y se calificó como "la única víctima". "A mí la fiscalía me defraudó en todo sentido. La víctima soy yo, a mí me patearon en el piso, me llevaron a un calabozo, me manosearon, me sentí violada y, sin embargo, a mí nunca se me escuchó. La única vez que quise hablar, la jueza (Lupica Cristo) me cortó el audio y la imagen". Además, negó las acusaciones en su contra sobre las lesiones causadas contra los uniformados y expresó: "Estoy avergonzada de la justicia de esta provincia".

Tras un nuevo cuarto intermedio para deliberar, el tribunal resolvió, una vez más por unanimidad, rechazar el pedido de los defensores. "Consideramos que Vilurón y Garrido son víctimas directas de los hechos. Aún así, estamos en etapa de investigación, esto no es definitivo y entendemos que existen argumentos válidos de la jueza y han sido sostenidos y, por ello, debe confirmarse su resolución", sostuvo Varessio al leer la resolución.