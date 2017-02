Un pitbull le mordió la cara a un bebé de un año y medio

Pudo ser una tragedia. Un bebe de un año y medio fue mordido en el rostro por un pitbull cuando se encontraba jugando en la casa de sus abuelos. Fue esta tarde, en una vivienda del barrio Lanín de Junín de los Andes.

Francisco, el abuelo de Dilan, contó a LM Neuquén que el nene estaba jugando en el patio, en el sector donde comen los perros cuando escucharon el llanto. Al acercarse, se encontraron con el niño herido en la cabeza.

El bebé fue llevado al hospital local, donde fue atendido y le colocaron varios puntos ante las heridas. Se encuentra en observación en la sala pediátrica del centro de salud.

Francisco manifestó que el perro pertenece a la familia y que desconocen el motivo de la reacción del animal. “Es una pena, lo criamos desde chiquito al perro”, relató y agregó que es la primera vez que el perro actúa de esa manera ya que además convive con otros perros en la casa.

Ahora, pidieron permiso a Bromatología para sacrificar al can, pero no podrá ser posible hasta dentro de 10 días para observar el comportamiento del can y dudan de darlo en adopción por el episodio reciente.