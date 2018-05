Un policía borracho chocó y fracturó a dos mujeres

La Policía intentó cubrir el hecho, para lo que cerró las comunicaciones internas pero cuando LM Neuquén lo dio a conocer, la Jefatura ordenó pasar a disponibilidad al agente, que ya fue sumariado y podría llegar a ser exonerado de la fuerza.

Desde la fiscalía se manifestaron molestos porque la Policía no le dio intervención inmediata y ya tomaron las medidas del caso. Ahora analizan formularle cargos por el delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente al estar bajo los efectos del alcohol.

Además, la fiscal Paula González solicitó las cámaras de seguridad de la zona y convocó a testigos, entre los que habría dos presenciales, todo a fin de tener más herramientas para analizar la conducta del efectivo policial.

1,07 gramos de alcohol en sangre arrojó el dosaje al agente.

Se trata de Danilo Castillo, de 27 años, oriundo de Chos Malal. Hace cuatro años ingresó a la Policía y se desempeñaba en el área de Seguridad de la Comisaría 18.

La Policía quiso tapar el hecho, pero al darlo a conocer LMN, la Jefatura resolvió pasar al agente a disponibilidad.

p12-f01-ciudad-judicial.jpg

El choque

El accidente ocurrió el miércoles a las 18:30 en calle Rafael Vásquez y Las Gaviotas, en Gran Neuquén Norte, cuando el agente conducía un VW Gol e impactó a las mujeres que iban en la moto.

No se sabe si fue por una maniobra imprudente del policía o si la lluvia podría haber incidido en el accidente. De lo que no cabe dudas es que el efectivo policial no estaba en condiciones de manejar por haber tomado alcohol.

Producto del siniestro, tuvo que intervenir el SIEN, cuyos profesionales asistieron rápidamente a las víctimas y las derivaron de urgencia al hospital Regional Castro Rendón por el carácter de las lesiones. Ambas presentaron traumatismo de cráneo y fracturas en las piernas, por lo que quedaron internadas.

El oficial de la Comisaría 18 descendió del auto con el uniforme puesto y explicó que iba camino al trabajo. Por lo que establece el procedimiento de rutina, personal de la Dirección de Tránsito intervino en el lugar y le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,07 de alcohol en sangre.

Además del proceso penal y administrativo, el policía será sancionado por el Juzgado de Paz.

Los escandaletes de la Policía

22 de febrero

Tras el doble femicidio de Karina Apablaza y Valentina, la Policía buscó 23 días a Lorenzo Muñoz, que se suicidó a las horas de cometer el aberrante crimen.

8 de marzo

En un edificio del centro, la Policía interceptó a Facundo Agüero, que estaba drogado, y le dieron una terrible golpiza. Tres efectivos serán exonerados.

1 de abril

Un policía tuvo una crisis, se atrincheró en su casa en Chos Malal, efectuó 50 disparos y quemó un móvil. Lo redujeron de tres tiros. Está bajó tratamiento.

17 de abril

En el aniversario de la Policía, sentaron a Luis Matus, condenado a tres años de prisión en suspenso por apremios ilegales, al lado del gobernador. La foto desató un escándalo.

25 de abril

Miguel Ricardo Cid Iturra, sargento de la Comisaría Tercera, fue condenado a dos años de prisión efectiva por propinarle una golpiza a una persona demorada por averiguación de antecedentes.

LEÉ MÁS:

Un policía iba a trabajar borracho, chocó y quebró a madre e hija que circulaban en moto

Pasaron a disponibilidad al policía que chocó borracho a una madre e hija

Un policía iba a trabajar borracho, chocó y quebró a madre e hija que circulaban en moto