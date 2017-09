"Me despierta mi señora a las 4 de la mañana y me dice que hay gente adentro de casa", inició su relato Federico, en comunicación con LU5. Él no dudó, salió de inmediato de su habitación y se encontró con el ladrón en la cocina, donde se trenzaron en una pelea a las piñas.

"Me encontré con una persona, le di un golpe de puño, y caímos los dos. Yo caí mal, con un brazo apretado y el delincuente logró zafarse", siguió contando. El delincuente huyó de la casa y él, junto con su esposa, llamaron insistentemente del 101. La policía llegó al lugar media hora después.

La pareja tiene un bebé de un año y una nena de cuatro, quien "quedó en estado de shock" tras la terrible situación.

El ladrón no había entrado solo, el resto logró escapar con los elementos robados: una mochila, un celular, una notebook y una cifra no determinada de dinero.