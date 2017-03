Cipolletti

Claro en sus análisis pospartidos, el arquero de Cipolletti, Matías Alasia, sorprende al declararse poco fanático de ver partidos de fútbol. Pero desde su lugar aporta serenidad y la experiencia que ha cosechado de sus ascensos en Gimnasia de Mendoza y el paso por el fútbol de Chile.

Acepta los elogios por su vital papel desde los doce pasos, pero no duda en afirmar que lo mejor fue el primer tiempo del equipo. “Hicimos muy correctos 45 minutos, el equipo estuvo muy bien. Después se nos vinieron con todo, pero era lógico. Ya no tenían nada que perder”, reconoció. Rápidamente viene a su memoria el penal atajado a Yoao Asprilla (cuarto de la serie por Copa Argentina ante Madryn) y resalta la efectividad de los pateadores albinegros. “Las definiciones son así, le toca a uno de los dos arqueros y en esta me pasó a mí. Es lindo”.

No le escapa a las críticas por el nivel del equipo, preguntándose “qué más hay que hacer para demostrar que el grupo está por el camino correcto”. “No hace falta ser vistosos para tener un equipo efectivo y Cipolletti está prendido en todos los frentes. No esperen partidos lindos en este reducido porque nadie va a regalar nada”, anticipó. Y, mirando hacia el próximo partido, recuerda que en la agenda personal no habrá días libres y muchos kilómetros arriba del colectivo. “Son momentos de mucha recuperación y pocos entrenamientos”.

Sueña en grande

Nadie en el mundo Cipo especula con otra cosa que no sea un equipo grande para la próxima fase copera. “Enfrentar a un rival de jerarquía sería un gran premio para todos”, imaginó el 1, que regresó con problemas en los gemelos. Su dolor no lo sacará del camino hacia Ramallo. “No hay nada de qué preocuparse”, amplió quien se adueñó del buzo que era de Nicolás Caprio, que saludó al plantel vía Twitter tras la clasificación. “No conozco a Nicolás, pero retribuí su saludo porque lo respeto. Mis compañeros me hablan muy bien de él y sé que en la gente dejó un lindo recuerdo. En lo personal me siento muy cómodo donde estoy, contento”, cerró antes de preparase para ver el cruce entre Argentina y Chile, uno de los pocos que lo motiva a hacer la excepción.

