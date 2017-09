Un suicidio conmueve a Chile

El chico fue escoltado esposado por carabineros y también por el director de la Alianza Francesa bajo la mirada de sus compañeros, luego de que las autoridades le encontraran 70 gramos de marihuana en su poder. “Fui dos veces a hablar con la psicóloga y le expliqué que mi hijo estaba vulnerable, pero no entendieron. Deben haber pensado que se trataba de una mamá igual que todas las demás”, se lamentó Ximena de la Maza, en diálogo con el diario La Tercera.

La mujer relató que 21 días después del episodio el adolescente fue encontrado muerto en la calle. “Lo sacaron esposado desde fuera del colegio. Esposado, pero no con las dos manos atadas, sino que un carabinero iba esposado a la mano de él. Yo le decía al colegio que tendrían que haberme esperado, porque no pueden mandar (solo) a un niño de 17 años”, agregó.

Ximena asegura que a pesar de que el chico siguió yendo a clases, había quedado avergonzado y dolido por la situación. “Estaba deprimido. Se mostraba fuerte, iba a clases. Yo le dije ‘si quieres no vas, quédate acá’ y me dijo que no, que iría a clases de todas maneras. Cuando volvía le preguntaba qué le decían los compañeros y él no me contaba nada (…) Nunca había tenido problemas, no tenía antecedentes de actos de indisciplina, era muy buen alumno. No llegaba ni atrasado, era muy autoexigente, por eso le llegó más fuerte tener que vivir esa situación. Se fue para adentro”, concluyó.

La Superintendencia de Educación aseguró que investigará el hecho y analizará la responsabilidad de la institución educativa. En esta investigación, verá cómo fue el procedimiento del colegio, que debe estar ajustado a su reglamento interno y a la normativa educacional, teniendo en cuenta siempre el resguardo de la integridad física y psicológica de los alumnos.

Tras permanecer en silencio, el Lycée Antoine de Saint-Exupéry, el colegio Alianza Francesa de Vitacura, emitió una declaración pública. “No queremos que a raíz de su partida se generen rumores infundados ni tampoco que se expongan aspectos privados, por respeto al inmenso dolor que compartimos con su familia y amigos”.

Según la madre, el chico se deprimió al ser esposado por los carabineros en la escuela.