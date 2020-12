Un terremoto sacudió a Croacia y destruyó a una ciudad entera

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", comentó el alcalde Darinko Dumbovic. Por su parte, el primer ministro Andrej Plenkovic, que llegó al lugar a evaluar los daños, adelantó que evacuarán a gran parte de la población: "Esto es una tragedia. No es seguro estar aquí. Está muy claro".

Son los que se identificaron hasta el momento. Las víctimas son cuatro hombres, entre ellos un padre y un hijo; y una nena, de 12 años. Además, hay decenas de heridos y los rescatistas continúan trabajando en el lugar buscando sobreviviente o personas fallecidas bajo la gran cantidad de escombros.