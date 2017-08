Un terrible caso de bullying a una nena en el aula

“Entre cuatro varones y tres nenas dentro del aula y durante la clase de matemáticas a mi hija la golpearon y nadie hizo nada. Las chicas la agarraron de los pelos, los varones la empujaron y la patearon, y en los dedos de las manos tienen marcas ya que los compañeros calentaron lapiceras y se las clavaron en los dedos y en la espalda”, señaló Verónica Sanez, madre de la joven.

Sanez contó detalles terribles: “Le decían que como era una vaca tenía que comer pasto y la obligaban a comer pasto”. La mujer también expresó que “esto viene pasando desde principio de año en la escuela”. “Yo he ido a la escuela a hablar con los directivos y ellos dicen que no pueden hacer nada y que sólo hablan con los chicos. Tomé la decisión de no mandarla más ahí y además la amenazaban con que le iban a sacar un ojo con la lapicera. ¿Qué voy a esperar, a que la maten?”, manifestó.

Por otra parte, tanto desde el establecimiento educativo como desde la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca no hubo información alguna sobre el hecho denunciado públicamente por la madre de la alumna.