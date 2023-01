Un tuit viral desató el furor para un abuelito que no vendía nada

"Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada. Háganse el favor y comprenle medio metro de sánguche de milanesa por $2000". El tuit de Mariana Soriano, una vecina de Rincón de los Sauces, fue furor y cambió la realidad de Don Víctor Gutiérrez, el abuelito que de vez en cuando vendía un sándwich y ahora no da abasto.

Parece increíble, pero la publicación de la vecina ya fue vista por 4, 6 millones de personas y recibió más de 10 mil retuits. "Estamos en una ciudad chica y ya lo vi compartido en todas las redes sociales. No debe entender nada el abuelito", dijo Mariana en su cuenta personal de Twitter.

Embed Hay un abuelito en la calle Entre Ríos y 9 de Julio que tiene una rotisería y no vende nada Háganse el favor y comprenle, medio metro de sánguche de milanesa por $2000 pic.twitter.com/jAD6cpy6gS — Mariana (@MariSoriano5) January 3, 2023

Enseguida, cientos de usuarios apoyaron la cruzada solidaria y el abuelito pudo vender todos sus sánguches de medio metro, tanto que se queda sin stock y no puede levantar más pedidos por día porque la demanda lo supera. "Cómo explicarles la felicidad de ese hombre!!! Quien lo conoce sabe lo que trabajo toda su vida! Tuvo mucho y perdió mucho!!! Pero nunca... nunca dejo de soñar....Un ejemplo de papá... de trabajador y soñador!! No es lo que vende porque son pocos sándwich que puede llegar a preparar... Es lo que siente... Es feliz!!! Es reconocido!! Y por algo que el ama hacer...Solo me queda decir gracias!!!", expresó una de las hijas de Don Víctor, a través de su cuenta de Facebook.

Embed Para los que me piden, les dejo una foto del abuelito que me envió su hija y de las publicaciones de la página que le administran los hijos pic.twitter.com/RLqygbfkws — Mariana (@MariSoriano5) January 4, 2023

El abuelito, como la gente lo llama ahora, fue cocinero toda su vida, desde su viejo restaurante ALE-VIC, lleno de anécdotas lindas, hasta su despacho de comidas en la calle Entre Ríos. El hombre no usa redes sociales, pero por medio de sus hijos y a través de su cuenta de Facebook agradeció todo el amor recibido en los últimos días. "Lo que pasó superó sus expectativas. Queremos dar gracias a la publicación de Mariana y a toda la gente que se hizo eco", manifestó su familia.

Otra vecina de Rincón, que aparece en las redes como Hinata Bunny, contó que Don Víctor es un pionero muy conocido que no tiene ni whatsapp ni delivery. Recibe sólo llamadas, y tras el tuit, vendió todo lo que no había podido vender desde que está en la calle Entre Ríos. "Los ojos le brillaban, no podía creer lo que había sucedido", dijo.

