Un verano con más dudas que certezas para Boca y River

A pesar del tiempo de trabajo, los grandes no encontraron resultados.

Buenos aires.- Boca y River tuvieron un largo tiempo de trabajo, pero no le sacaron el provecho deseado. Ninguno de los dos equipos encontró los resultados esperados, todavía no tienen al once ideal ni tampoco pudieron contratar los refuerzos requeridos.

Por el lado del Xeneize, cayó en el Superclásico, contra Aldosivi y en México. Apenas le ganó a Estudiantes y el último fin de semana a Colón luego de ir perdiendo. El DT movió cielo y tierra para encontrar un arquero de jerarquía, pero se le cerraron todas las puertas y aún no define cuál de sus dos juveniles ocupará el arco en la Ribera. La partida de Carlos Tevez al fútbol chino fue, por lo visto en 2016, un cimbronazo anímico para un equipo que no parece ser el que terminó el año en lo más alto de la tabla, con victorias en fila sobre San Lorenzo, Racing, River y Colón.

Juan Román Riquelme aclaró una realidad hace unos días: no existen cracks en el plantel de Boca. Y el DT lo ratificó: “Me tocó vivir la época de los 11 de memoria, pero es la época de los 11 mejores”.

Millonario sin copa

River no jugó bien en todo el verano, supo ganar, cerrar partidos, pero perdió el cruce más importante: la final de la Supercopa Argentina. Fue por Walter Montoya y Emiliano Rignoni pero nos los pudo contratar. Los mejores refuerzos terminarán siendo dos recuperados como Larrondo y Lollo (todavía no debutó). Además, padece la falta de centrales y su referente, Jonatan Maidana, se lesiona con frecuencia. Marcelo Gallardo, pensando en julio, tuvo que subirse al avión y cruzar las fronteras hacia Uruguay y Chile a buscar alguna joyita bajo las alfombras. Quizás la noticia más positiva para la Banda fue el rechazo de Lucas Alario a los millones chinos.

Muy poco para los dos más grandes de Argentina.

“Fue una pretemporada muy larga por todo lo que pasó. Inesperada. Pero en parte nos sirvió para entrenarnos mejor y probar cosas. Vamos a llegar bien contra Banfield”. Guillermo Barros Schelotto. Director técnico de Boca

“Los amistosos son ensayos. Uno hace evaluaciones. Los jugadores suman minutos. Tienen actividad y para algunos, es importante porque ganan en confianza”.Marcelo Gallardo. Técnico de River sobre las variantes en el verano