Un verano súper caliente y polémico para el Xeneize

BUENOS AIRES

Un entrenador que no encuentra arquero después de seis meses, un presidente que intenta corromper a la AFA y ayer dos jugadores que se agarraron a trompadas ante la atenta mirada de la prensa, que justo había entrado al predio de Casa Amarilla para observar los últimos minutos del entrenamiento xeneize. Muchas cosas en poco tiempo y todas en Boca creando un clima de verano súper caliente en la Ribera.

Juan Insaurralde y Jonatan Silva se trenzaron mano a mano hasta que sus compañeros pudieron separarlos. Esta situación afectó a Guillermo Barros Schelotto, que resolvió echarlos de la práctica: “¡Afuera los dos!, ¿qué mierda piensan que estamos haciendo acá? La puta madre, váyanse los dos y, si quieren, no vuelvan más”, bramó el Mellizo mientras los jugadores se retiraban de la cancha.

Insaurralde marchó al vestuario acompañado del kinesiólogo Leandro Bechakian. Por su parte, Silva fue retirado por el preparador físico Javier Valdecantos rumbo a la zona del gimnasio, por la cancha 2 de césped sintético.

Los defensores luego mantuvieron una conversación a solas con Gustavo Barros Schelotto, ayudante de campo de su hermano Guillermo. En esa charla se les exigió pedir disculpas públicas y en las próximas horas serán sancionados (ver aparte).

Disculpas públicas

Más tarde, los jugadores se disculparon por su actitud en el entrenamiento. “Quiero pedir disculpas a Johny, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a la gente. Lo que hice no estuvo bien, fueron cinco segundos de calentura”, lamentó Insaurralde, y agregó: “No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno y de repente todo esto hace que se genere una bola, cuando en realidad no hay problema. No se va a volver a repetir”, concluyó el defensor central.

Así, el Xeneize transita una pretemporada tan larga como conflictiva en las tres patas del club: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, justo las que tienen que estar bien para que un equipo pueda ser campeón.

"Quiero pedir disculpas a Johny, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a la gente".Juan Insaurralde. Admitió la responsabilidad.

"¡Afuera los dos! La puta madre, váyanse los dos y, si quieren, no vuelvan más".Guillermo B. Schelotto. El DT se enojó por la pelea.

Angelici confirmó que los dos serán sancionados

Luego de la pelea entre Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva en el entrenamiento de Boca, el presidente Daniel Angelici se expresó desde Estados Unidos, donde se encuentra de vacaciones, sobre el tema, y si bien entendió que fue “un momento de calentura” como dijeron ambos jugadores en la conferencia de prensa, explicitó que habrá sanción para los dos.

La decisión será tomada hoy durante una reunión de Comisión Directiva que estaba prevista antes del incidente y la sanción sería de carácter económico, aunque no se descarta que pueda tener también efectos en el ámbito deportivo.

Por caso, el director técnico Guillermo Barros Schelotto se reunió con su colega de reserva, Rolando Schiavi, una vez sucedido el acto de indisciplina por el que ambos fueron sacados del entrenamiento y obligados a pedir disculpas públicamente.

2011 Insaurralde también se había peleado con Jesús Méndez. La pica venía de Rosario.

El peor ejemplo

Uno de los pocos del equipo que habló al respecto fue Guillermo Sara, quien se recupera de una luxación en el hombro derecho: “No es bueno el mensaje que dieron para los chicos que se entrenan con el plantel”. El ex Atlético de Rafaela se expresó previo a que los involucrados salieran a aclarar lo que pasó y, a pesar de que le pareció correcto, igual aclaró: “Primero tienen que hablar puertas adentro entre ellos y después solucionar esto como grupo”. Por último, en diálogo con ¿Cómo te va? desmintió que haya conflictos en el plantel: “Yo al grupo lo veo muy bien, no es normal que pasen estas cosas”.